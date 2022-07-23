Официально уведомить немецкую сторону о назначении Макеева могут примерно через две недели.

Новым послом Украины в Германии вместо Андрея Мельника может стать Алексей Макеев.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщило немецкое издание RTL.

По информации журналистов, возглавит украинское посольство в Германии Алексей Макеев. Официально уведомить немецкую сторону о назначении Макеева могут примерно через две недели.

Источники "Европейской правды" подтверждают эту информацию.

Алексей Макеев сейчас является спецпредставителем МИД Украины по санкционной политике и членом международной экспертной группы Ермака-Макфола. На дипломатической службе он с 1996 года, за это время работал в том числе в Берлине и Берне.

Как сообщал УНИАН, 9 июля президент Владимир Зеленский уволил Андрей Мельника с должности посла Украины в Германии. Мельник возглавлял дипломатическое представительство Украины в Германии 8 лет, тогда как послы обычно возвращаются из страны через четыре, самое большее через шесть лет.

Мельник на посту посла критиковал политику Берлина в отношении Украины.

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