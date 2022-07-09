Вместе с ним также были уволены послы в Венгрии, Чехии, Норвегии и Индии.

Президент Владимир Зеленский уволил чрезвычайных и полномочных послов Украины в пяти странах: Германии, Венгрии, Королевстве Норвегия, Чешской Республике и Индии.

Об этом свидетельствуют соответствующие указы, опубликованные на сайте ОП.

В частности, президент уволил Андрея Мельника - посла в Германии, который стал довольно известной личностью в стране благодаря беспощадной критике местных властей за медлительность в поставках оружия Украине.

Накануне дипломат напомнил правительству Олафа Шольца о четырех месяцах полномасштабной войны РФ против Украины и спросил, почему до сих пор он не позволил предоставить нашему государству БМП Marder.

Также напомним, что ранее немецкое издание Bild сообщало, что Мельника возьмут на новую работу в должности замглавы МИД Украины.

Как писал УНИАН, ранее канцлер Германии Олаф Шольц, отвечая на критику из-за низкой интенсивности поставок оружия Украине, заявил, что его государство по объективным причинам не может направлять вооружение Украине с такой же интенсивностью, как это делают власти США.

Как свидетельствуют недавние исследования, США и Германия передали Украине менее 40% обещанного оружия. В то же время фактические поставки оружия Украине уменьшились по сравнению с предыдущими месяцами.

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