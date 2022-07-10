В одном из интервью Мельник сравнил Степана Бандеру с Робином Гудом.

Резкая реакция ФРГ на слова бывшего украинского посла в Германии Андрея Мельника стала причиной его отставки.

Об этом говорится в материале The New York Times.

Так, в одном из интервью Мельник сравнил Степана Бандеру с Робином Гудом и отметил, что тот не имел отношения к массовым убийствам евреев. Отвечая на вопрос об истории роли ОУН в массовых убийствах и антисемитских взглядах Бандеры, Мельник напомнил, что нет никаких доказательств подобных утверждений, которые не оспариваются в академических кругах.

"Это нарратив, который русские продвигают по сей день и который пользуется поддержкой в Германии, Польше, а также в Израиле", - сказал он.

Но в Германии, которая "гордится своей приверженностью признанию преступлений нацистов и увековечиванию памяти жертв Холокоста, подвергать сомнению эту главу в истории - красная черта", пишет NYT. И, хотя посол всего лишь повторил позицию Нюрнбергского трибунала (не обвинившего Бандеру в преступлениях против человечности), Зеленский уволил Мельника, занимавшего свой пост с 2014-го, через неделю после интервью.

Напомним, у Зеленского отреагировали на слова Бербок о невмешательстве в войну в Украине.

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