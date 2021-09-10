Глава государства подчеркнул, что сейчас его больше волнует вопрос предметной и результативной встречи с президентом РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него не хватает времени думать о президенте РФ Владимире Путине.

Как передает корреспондент УНИАН, так Зеленский ответил на вопрос, изменилось ли у него мнение о Путине, во время выступления на международной конференции "Ялтинская европейская стратегия" (YES).

"Не хватает времени думать о нем... Меня больше интересует, можем ли мы предметно встретиться, не декларативно, как он это делает с некоторыми государствами. А, действительно, более предметно, чем это было на первой встрече в нормандском формате", - отметил президент.

Зеленский напомнил, что после той встречи более 100 украинцев были освобождены из российского плена и вернулись домой.

"Но не все движется вперед так, как я бы очень хотел и как точно Россия на сегодня не хочет. Они не видят в этом смысла, не видят смысла закончить войну и решить быстро конфликтный вопрос. Они этого не хотят. Это уже мои внутренние проблемы, как я должен сделать и что я могу сделать, и мне нужно заставить их иметь желание предметно говорить о деоккупации нашей страны", - заявил он.

Глава государства считает, что запугиванием или угрозами Украина ничего не сможет достичь в этом вопросе.

"Мне нужен просто результат. Результат я измеряю в людях", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, состоится ли в будущем встреча в нормандском формате, зависит именно от России. Если это произойдет, то президент уверен, произойдет возврат какого-то количества людей.

"Я не верю во "всех на всех", ведь все, о чем мы договариваемся, Россия никогда стопроцентно не делает... но если будет встреча, то будет какой-то результат...",- уточнил он.

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Что известно о возможной встрече Зеленского с Путиным

8 сентября украинские СМИ писали, что украинский глава Владимир Зеленский намерен посетить 76-ю сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, которая состоится 14 сентября.

В свою очередь, экс-посол Украины в США Валерий Чалый допустил, что Зеленский может встретиться с главой Кремля на этой сессии: "Но если там будет, что пока неизвестно, президент России, у него выборы буквально в эти дни – все может быть. Может быть какое-то пересечение, которое, я бы сказал, не очень уместно в таком формате на самом деле, но рассуждения могут быть".

Уже давно Зеленский активно добивается встречи с Путиным с глазу на глаз. В апреле украинский глава на фоне стягивания Россией войск предложил главе Кремля увидеться на Донбассе.

В России предложение главы Украины восприняли прохладно. Спикер Путина отметил, что такая встреча возможна лишь на нейтральной территории, однако обсудить с Путиным вопросы Донбасса и Крыма не удастся.

1 сентября Зеленский даже успел встретиться с американским коллегой Джо Байденом.

В Украине настаивают на изменении формата переговоров с Россией по Крыму и Донбассу. "Минские соглашения", убежден министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников, являются "мертвыми".

Автор: Антонина Доломанжи