По словам президента, среди назначений в правительстве были и успешные.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал большое количество ротаций в Кабинете министров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на пресс-марафоне "30 вопросов президенту Украины".

"Ротации были разные. Ротаций было много, никогда столько не было. Не буду себя оправдывать. Были положительные ротации, были у меня и ошибки", – сказал президент.

Комментируя отсутствие отчетов членов правительства перед Верховной Радой, Зеленский отметил, что результаты работы министров и являются их отчетами.

Читайте такжеЗеленский ответил, планирует ли роспуск Верховной Рады"Важно менять... Украине нужна мощная экономическая реформа ... пока экономика - это самое сложное место в кадровой политике", – добавил глава государства.

Напомним, сегодня, 26 ноября Владимир Зеленский 5,5 часа отвечал на вопросы журналистов в рамках пресс-марафона "30 вопросов президенту Украины".

По его словам, нет ничего страшного в том, что в его команде работают люди времен Януковича.

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Автор: Леся Лещенко