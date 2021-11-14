Кандидатов на должность главы "СН" выдвинут на съезде политсилы, который состоится в понедельник, поделился нардеп.

Есть пять наиболее вероятных кандидатов на пост председателя партии "Слуга народа" вместо Александра Корниенко.

Политсилу могут возглавить нардепы Галина Янченко, Евгения Кравчук, Елена Шуляк, Николай Тищенко и Андрей Мотовиловец рассказал "слуга народа" Юрий Камельчук в эфире телеканала "Украина 24".

Народный избранник добавил, что кандидатов на пост будут выдвигать в понедельник, 15 ноября, на съезде "СН".

"...Но выдвигать непосредственно кандидатов – еще не значит, что будет 100% сразу проголосовано. Может быть какой-то второй тур или еще что-то. Но мы это увидим в понедельник", – добавил нардеп.

Читайте такжеВерховная Рада пополнится тремя новыми "слугами народа"Напомним, 19 октября Александра Корниенко избрали первым заместителем председателя Верховной Рады.

Позже – 8 ноября – он сложил полномочия главы "Слуги народа" чтобы глубже сосредоточиться над реформой работы парламента на посту первого вице-спикера".

Потом стало известно, что вопрос о смене руководителя партии рассмотрят на ее съезде, который состоится в ноябре.

Корниенко говорил, что политсилу может возглавить женщина. Первый вице-спикер добавил, что кандидатом на должность будет достойный человек, который себя хорошо показывала "и в парламенте, и в профессиональной, и в работе с депутатами, и в партийном строительстве".

Автор: Екатерина Присяжнюк