По словам нынешнего лидера политсилы, обсуждается кандидатура Елены Шуляк.

Первый заместитель председателя Верховной Рады, председатель Партии "Слуга народа" Александр Корниенко надеется, что партию в дальнейшем возглавит женщина.

Об этом он сообщил в эфире "Канал 24".

"Я буду предлагать определенную кандидатуру. Сначала, конечно, мы проведем обсуждение внутри партии, с президентом Украины - политическим лидером нашей партии, политическим основным наставником, за которым мы все шли в политику", - сказал Корниенко.

По его словам, кандидатом будет достойный человек, хорошо себя показывавший "и в парламенте, и в профессиональной, и в работе с депутатами, и в партийном строительстве".

Читайте такжеЗеленский созывает Совет нацбезопасностиПри этом он добавил: "Я надеюсь, что это будет женщина".

На вопрос, будет ли это народный депутат Украины Елена Шуляк, Корниенко ответил: "Она есть в этом шорт-листе. Она среди тех, кого я бы, возможно, предлагал, но еще нужны консультации, чтобы это стало предложением съезду".

Перемены в "Слуге народа"

Как сообщал УНИАН, 19 октября Александр Корниенко избран первым заместителем председателя Верховной Рады Украины.

8 ноября он сложил полномочия председателя партии "Слуга народа", чтобы "глубже сосредоточиться на реформе работы парламента в должности первого вице-спикера".

В ноябре состоится съезд "СН", на котором состоится ротация руководства политсилы.

Автор: Надя Пришляк