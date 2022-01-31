Представители 4 стран встретятся в Берлине.

Постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер сообщил, что политические советники лидеров стран "нормандской четверки" встретятся в Берлине 10 февраля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом де Ривьер сообщил перед заседанием Совета Безопасности ООН, посвященным угрозам международному миру и безопасности из-за стягивания российских войск к границам Украины.

Позже на заседании Совета Безопасности ООН посол сказал, что ситуация на границах Украины является источником глубокого беспокойства для Франции.

"Наращивание значительного военного потенциала вдоль соседнего суверенного государства является угрожающим поведением. Это порождает законный вопрос о намерениях России, особенно с учетом того, что эта страна уже нарушила территориальную целостность Украины. Франция вновь подтверждает свою полную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - сказал он.

Франция призывает Россию участвовать в мероприятиях по деэскалации ситуации, соблюдать нормы международного права и конструктивно приобщиться к диалогу в рамках начатых международных механизмов", - заявил де Ривьер.

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По его словам, необходимо сотрудничать всем вместе ради скорейшего снижения напряженности.

Также посол сказал, что Франция поддерживает все усилия, направленные на развитие диалога, и выразил надежду, что европейцы будут полноценно приобщены к этим усилиям.

Он напомнил, что в рамках "нормандского формата", объединяющего Германию, Францию, Россию и Украину, эти усилия были возобновлены на встрече советников 26 января в Париже, где было достигнуто соглашение о безусловном поддержании режима прекращения огня на Донбассе и о поддержке Минских договоренностей.

"Мы будем прилагать усилия в этом направлении на следующей встрече, запланированной в Берлине", - сказал де Ривьер.

Посол отметил, что в ходе диалога должны быть соблюдены фундаментальные принципы, поддерживающие европейскую безопасность согласно Уставу ООН, учредительным документам ОБСЕ, в том числе предусмотренные Хельсинкским заключительным актом и Парижской хартией. К этим принципам относятся неприкосновенность границ, неприменение силы и свобода государств выбирать или изменять собственные механизмы безопасности.

"Эти основы не подлежат обсуждению и не являются предметом какого-либо пересмотра или переосмысления. Представлениям о сферах влияния нет места в 21 веке", - подчеркнул посол Франции.

"Если Россия не выберет путь диалога и уважения международного права, ответ будет мощным и объединенным. Любое новое нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны России приведет к огромным последствиям и серьезной цене. Европейцы работают над скоординированными ограничительными мерами и готовы вместе с партнерами отреагировать", - подчеркнул посол.

Нормандский формат: что известно о последней встрече советников

Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 января, в Париже состоялась встреча политических советников "нормандской четверки". Длилась она более восьми часов. В ОПУ объяснили причину задержки.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак назвал эту встречу советников лидеров стран "нормандского формата" реанимацией этого формата переговоров.

По результатам встречи было согласовано совместное коммюнике и достигнута договоренность о следующей встрече через две недели в Берлине.