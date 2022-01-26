Переговоры продолжались более 8 часов.

Встреча политических советников лидеров стран "нормандского формата" в Париже завершилась.

Об этом УНИАН сообщил источник в Офисе президента.

По словам собеседника, переговоры завершились.

Вскоре руководитель Офиса президента Андрей Ермак, представляющий украинскую сторону на встречу, проведет брифинг для СМИ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 января, в Париже проходит встреча политических советников "нормандской четверки".

Ранее руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, который принимал участие во встрече от украинской стороны, заявил, что надеется на конструктивный диалог в интересах Украины.

Накануне переговоров политических советников лидеров "нормандской четверки" немецкие СМИ, ссылаясь на источники, сообщили, что на встрече 26 января хотят "определить дату, когда Украина проведет переговоры с сепаратистами об особом статусе Донбасса".

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что никаких прямых переговоров с представителями "ДНР" и "ЛНР" не было и не будет.

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