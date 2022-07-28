Сегодня Александр Клименко назначен руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Европейский Союз поздравили назначение Александра Клименко руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом говорится в Twitter-сообщениях посла США в Украине Бриджит Бринк, посла Британии Мелинды Симмонс и посла Евросоюза Матти Маасикаса.

"США приветствуют назначение Александра Клименко на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Его офис играет решающую роль в антикоррупционной инфраструктуре Украины и является ключевым элементом защиты Украины от влияния и агрессии России", - заявила Бринк.

"Я с нетерпением жду сотрудничества с генеральным прокурором Андреем Костиным и Специализированной антикоррупционной прокуратурой в поддержании верховенства права, которое является чрезвычайно важным для независимого, демократического и процветающего будущего Украины", - отметила посол.

"Я ценю внимание президента Владимира Зеленского к этому важному шагу и к важности полноценно работающей антикоррупционной инфраструктуры - во время борьбы против неспровоцированной агрессии России", - добавила посол.

Также назначение Клименко руководителем САП поздравила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

"Это важная должность в структуре руководства антикоррупционными органами Украины. Еще один шаг на пути антикоррупционных реформ", - заявила Симмонс.

Кроме того, глава представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас подчеркнул, что Украина сегодня выполняет одну из рекомендаций, которая имеет отношение к получению Украиной статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз.

"Завершен долгий процесс отбора, который предлагает усвоить уроки. Я желаю господину Клименко силы и мужества", - подчеркнул Маасикас.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 июля, руководителем САП назначен Александр Клименко.