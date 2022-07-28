Клименко прошел необходимую проверку Офиса генпрокурора перед назначением.

Сегодня был назначен руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Им стал Александр Клименко, который был объявлен Конкурсной комиссией победителем честного отбора и утвержден в должности новым генеральным прокурором Андреем Костиным сразу после его назначения", - сообщил Ермак.

По его словам, независимая антикоррупционная инфраструктура является важной составляющей демократии в Украине.

"Борьба с коррупцией является приоритетом для нашего государства, поскольку от ее успешности зависит наша инвестиционная привлекательность и свобода бизнеса", - добавил он.

Клименко прошел необходимую проверку Офиса генпрокурора перед назначением. В частности, он прошел проверку на соответствие требованиям законов "Об очищении власти" и "О предотвращении коррупции", а также доступ к государственной тайне.

Клименко - детектив Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). За время работы в НАБУ расследовал уголовные производства в отношении беглого экс-нардепа Александра Онищенко, бывшего руководителя Государственной фискальной службы Романа Насирова, а также заместителя главы Офиса президента Олега Татарова. Он возглавлял группу прокуроров по делу экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Напомним, согласно рекомендациям Европейской комиссии, Украине после получения статуса кандидата на вступление в ЕС надо было завершить отбор и назначить руководителя САП.

Первым руководителем САП после ее образования в 2015 году стал Назар Холодницкий, который после ряда скандалов 21 августа 2020 года уволился с этой должности по собственному желанию. После увольнения Холодницького исполняющим обязанности главы САП с 21 августа 2020 года стал Максим Грищук. Впрочем, ряд жалоб на этапе нового конкурса на должность руководителя САП в 2021 году помешал Грищуку дальше претендовать на эту должность.

Как сообщал УНИАН, 19 июля конкурсная комиссия определила Александра Клименко новым руководителем САП. После этого кандидатуру Клименко должен был утвердить генпрокурор после соответствующего представления председателя комиссии.

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