Конкурсная комиссия утвердила Клименко победителем еще полтора года назад.

Новым руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) станет Александр Клименко.

Об этом сообщает Суспільне и пишет в Telegram нардеп Ярослав Железняк.

Конкурсная комиссия утвердила Клименко победителем еще полтора года назад.

Клименко - детектив Национального антикоррупционного бюро. За время работы в НАБУ Клименко расследовал уголовные производства относительно экс-нардепа-беглеца Александра Онищенко, бывшего руководителя Государственной фискальной службы Романа Насирова, а также заместителя главы Офиса президента Олега Татарова. Он возглавлял группу прокуроров по делу экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

В недавнем обращении президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает назначения руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры в соответствии с ранее проведенным конкурсом и поручил Кабинету министров начать конкурс по отбору директора Национального антикоррупционного бюро Украины.

В тот же день Зеленский отстранил от должности генпрокурора Ирину Венедиктову и от выполнения обязанностей главы СБУ Ивана Баканова.

Как сообщал УНИАН, согласно рекомендациям Европейской комиссии, Украине после получения статуса кандидата на вступление в ЕС надо совершить отбор и назначить руководителя САП и нового директора НАБУ.

21 декабря 2021 года комиссия утвердила, что детектив НАБУ Александр Клименко получил 246 баллов на занятие должности руководителя САП, а прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк получил 229 баллов для должности заместителя руководителя САП, но члены комиссии трижды не проголосовали за это.

24 декабря комиссия по избранию руководства САП не смогла утвердить результаты конкурса.

Полномочия Артема Сытника на должности директора НАБУ завершились 16 апреля 2022 года.

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