В частности, Украине необходимо продолжать реализацию реформ, особенно в сфере правосудия, верховенства права, борьбы с коррупцией и фундаментальных прав.

В Евросоюзе перечислили сферы в Украине, которые до сих пор нуждаются в реформировании.

Как говорится в сообщении на сайте Представительства Евросоюза в Украине, в ЕС опубликовали ежегодный отчет о выполнении Украиной Соглашения об ассоциации.

В частности, в отчете описано состояние внедрения реформ в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС за период с момента обнародования предварительного отчета 1 декабря 2020 года до 24 февраля 2022 года.

"Несмотря на вызовы, в том числе со стороны России, Украина осуществила важные шаги по имплементации Соглашения об ассоциации. Реформы, внедренные на сегодняшний день в этом контексте, позволяют ей с уверенностью начать новый этап отношений с ЕС по итогам решения Европейского совета о предоставлении Украине статуса страны-кандидата. Противоправная и неспровоцированная военная агрессия России против Украины не способна отвлечь Европейский Союз от поддержки программы реформ в Украине", - заявил вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.

В свою очередь комиссар ЕС по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи добавил, что после решения Европейского совета о предоставлении Украине перспективы членства в ЕС и статуса страны-кандидата Украине необходимо продолжать реформы, особенно в сфере правосудия, верховенства права, борьбы с коррупцией и фундаментальных прав.

"Это включает принятие и внедрение законодательства о процедуре отбора судей Конституционного суда Украины, принятие общего стратегического плана реформирования правоохранительного сектора, а также завершение реформирования законодательной базы касательно национальных меньшинств и эффективных механизмов ее внедрения. ЕС будет продолжать поддерживать Украину на ее европейском пути и, соответственно, сочетать эту поддержку с усилиями Украины во время ее послевоенного восстановления", - подчеркнул Варгеи.

В отчете сказано, что в сфере правосудия, верховенства права и борьбы с коррупцией произошел ряд положительных сдвигов, в частности приняты ключевые законы, направленные на реформирование Высшего совета правосудия (ВРП) и возобновление работы Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС). В то же время среди значительных нерешенных вопросов остается насущная потребность в проведении реформы Конституционного суда. Также напоминается, что процесс отбора кандидатов на должность нового руководителя САП не завершен.

Отдельно сказано, что вмешательство власти в управление НАК "Нафтогаз Украины" вызвало обеспокоенность относительно эффективности реформы корпоративного управления государственными предприятиями. Однако в июле 2021 года Верховная Рада приняла в первом чтении новый законопроект о корпоративном управлении госпредприятиями. Он имеет целью привести украинское законодательство в соответствие с рекомендациями ОЭСР.

Кроме того, отмечается, что финансовый сектор Украины оставался с профицитом, несмотря на последствия кризиса COVID-19. Однако развитие событий в Национальном банке Украины продолжал вызывать обеспокоенность относительно независимости Нацбанка и системы банковского надзора.

В отчете сказано, что в энергетической сфере украинский рынок электроэнергии продолжал работать с некоторыми признаками деформации и рыночных манипуляций.

Кроме того, в 2021 году в Украине было достигнуто незначительное продвижение в экологических реформах.

Как отмечают в ЕС, Украина продолжает достигать значительных успехов в сфере цифровой трансформации. Так, был принят закон об органе, который осуществляет регулирование в сфере телекоммуникаций, что стало важным шагом в приближении законодательства Украины к нормативно-правовой базе ЕС. Цифровая трансформация уже способствовала более эффективному и прозрачному управлению и борьбе с коррупцией.

В ЕС отметили, что в четвертом отчете Еврокомиссии относительно механизма приостановления визового режима от 4 августа 2021 года сделан вывод, что в целом Украина продолжает выполнять контрольные показатели либерализации визового режима и принимает меры для выполнения предыдущих рекомендаций. Однако необходимы дальнейшие усилия, среди прочего, в сферах борьбы с коррупцией и отмыванием денег, предупреждения и борьбы с организованной преступностью.

В то же время сказано, что Европейский Союз продолжит поддерживать Украину в реализации комплексной программы реформ.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня Совет ЕС решила продлить на шесть месяцев до 31 января 2023 года, ограничительные меры, направленные против отдельных секторов экономики Российской Федерации.

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