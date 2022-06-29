Он отметил, что, возможно, в нем примет участие и украинский президент Владимир Зеленский.

Следующий саммит НАТО пройдет в 2023 году в столице Литвы Вильнюсе.

Об этом сообщил президент Литвы Гитанас Науседа в комментарии ТСН.

Он отметил, что, возможно, в нем примет участие и украинский президент Владимир Зеленский.

"Мой дорогой друг, президент Зеленский выразил надежду, что сможет его посетить физически", - сообщил президент Литвы Гитанас Науседа.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Мадриде начался двухдневный саммит НАТО. На нем по видеосвязи выступил украинский президент Владимир Зеленский. В выступлении Зеленский выразил убеждение, что благодаря сегодняшнему саммиту НАТО начнется новая история организации Североатлантического договора. "Начинается новая история. Не только для восточного фланга НАТО, но и для всего Альянса... Во времена чрезвычайно агрессивного Кремля миру нужен чрезвычайно смелый Альянс. И я уверен, что результаты именно этого саммита и каким будет будущее НАТО, покажет через год следующий саммит. И мое обращение к вам на следующем саммите Альянса, в следующем году - при моем непосредственном участии, а не вот так, в режиме онлайн-включения – будет свидетельством нашей общей победы", - отметил президент Украины.

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