Кремль любые попытки диалога и умиротворения воспринимает только как слабость и страх.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Россия понимает только силу и это четко видно в тех районах Украины, где армия агрессора получила жесткий отпор.

Об этом глава Украинского государства сказал в своем выступлении-обращении на саммите НАТО в Мадриде.

"Пока демократические государства призывали российское руководство к разуму и морали, Россия накапливала силу и ракеты. Вы, демократические лидеры, призывали ее уважать международное право, а тираны понимают силу и только силу! И это четко видно в тех районах Украины, где российская армия получила жесткий отпор", - отметил Зеленский.

Он добавил, что руководство России публично заявило, что правилам жизни их учила Ленинградская подворотня.

"Там любые попытки диалога и умиротворения воспринимаются только как слабость и страх. Там никому не позвонишь, чтобы поговорить, когда надо бить в ответ. Там либо ты бьешь, либо ты проиграл. Российское государство именно так сейчас видит мир. И нельзя игнорировать это видение, нельзя игнорировать ее истинные цели. Нужно на них отвечать. И я уверен, вы все знаете, как отвечать", - обратился президент Украины к лидерам стран НАТО.

Зеленский подчеркнул, что цели Украины абсолютно совпадают с целями Альянса.

"Мы заинтересованы в безопасности и стабильности на Европейском континенте и в мире. Мы заинтересованы, чтобы жизнь народов определялась не пресловутой Мюнхенской речью одного лидера, а международным правом. Мы заинтересованы, чтобы не было никаких "серых" зон и территорий тотальной войны, где не остается ничего, кроме руин. Так же вы в этом заинтересованы", - отметил он.

По его словам, помочь Украине сейчас закончить эту войну победой на поле боя, то есть дать реально сильный ответ на действия России – это то, что нужно и Украине, и всему Альянсу, и всем евроатлантическом сообществе. "Если вы действительно определяете Россию своей главной угрозой, вы должны полностью поддержать ее главную, первую мишень. Это не война России против Украины, это война за право диктовать условия в Европе. За то, каким будет будущий мировой порядок. Поэтому поддержать именно Украину и именно сейчас оружием, финансами и политически, такими санкциями против России, которые остановят ее способность оплачивать войну, – это абсолютная необходимость", - заявил Зеленский.

Он в очередной раз заявил, что Украине нужна современная противоракетная и противовоздушная оборона, которые имеют страны НАТО.

"Предоставив их нам, вы можете полностью сломать тактику России по уничтожению городов и террору против гражданского населения Украины. Это фундаментальная вещь. Расстояние от Киева до Мадрида меньше, чем дальность ракет, которые применяются сегодня против нас. Разве может одно государство ответить на такую угрозу без помощи партнеров? Вы можете оказать эту помощь. И мы благодарны за ту помощь, которую вы уже оказали", - сказал президент Украины.

Как сообщал УНИАН, президент Зеленский убежден, что благодаря сегодняшнему саммиту НАТО начнется новая история Организации Североатлантического договора.

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