Стево Пендаровский вспомнил о вопросах Северного Косова и Республики Сербской.

Президент Северной Македонии Стево Пендаровский рассказал об угрозе РФ для Западных Балкан. Лидер страны выступил с речью на саммите НАТО в Мадриде.

Об этом пишет "Европейская правда".

"Мы сталкиваемся с этими гибридными угрозами, которые поступают от России, с 2018 года, со времени нашего референдума об изменении названия, когда мы проголосовали за смену названия страны, референдуме, чтобы вступить в Альянс", - сказал он.

Пендаровский считает, что угрозы для региона не исчезли и нужно и дальше проявлять бдительность, чтобы влияние России не росло.

"Все знают, и до сих пор есть хрупкие моменты в регионе: это вопрос Северного Косово, Республики Сербской. Мы должны быть более внимательными - не только Западные Балканы, но все страны НАТО должны уделять больше внимания этим хрупким вопросам, иначе где-то может начаться дестабилизация", - подчеркнул президент Северной Македонии.

Напомним, что лидеры НАТО на саммите в Мадриде официально пригласят в Альянс Швецию и Финляндию. Генсек Альянса Йенс Столтенберг затроллил Путина, который так боится увидеть у себя на границе войска НАТО.

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