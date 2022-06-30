Байден также отметил работу НАТО, направленную на решение проблемы роста цен на газ и нефть.

Путин хотел "финляндизации" НАТО, а получил "натовизацию" Финляндии, НАТО увеличило границу с Россией на 800 миль.

Об этом сказал президент США Джо Байден на заключительной прессконференции саммита НАТО в Мадриде, сообщает CNN.

Реакция мира на каждый кризис, вызванный российским вторжением в Украину, показывает, что Путин "получает именно то, чего он не хотел", сказал Байден.

"На каждом шагу этой поездки мы устанавливаем маркер единства, решимости и глубоких возможностей демократических наций мира делать то, что нужно делать", — сказал он.

"Мы более объединены, чем когда-либо. И с добавлением в Финляндию и Швецию мы станем сильнее, чем когда-либо. У них есть серьезные войска, у обоих. Мы собираемся увеличить границу НАТО на 800 миль вдоль Финляндии", - добавил Байден.

Байден также отметил работу НАТО, направленную на решение проблемы роста цен на газ и нефть и продовольственной безопасности, что повлияло на различные части мира из-за войны России в Украине.

Как сообщал УНИАН, лидеры Альянса в новой стратегической концепции признали, что Россия представляет прямую угрозу безопасности Альянса, поскольку стремится установить сферы влияния и прямого контроля с помощью принуждения, подрывной деятельности, агрессии и аннексии.

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