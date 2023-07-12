Члены альянса тем самым дали РФ возможность продолжить геноцид украинского народа.

Отсутствие чёткого решения по поводу приглашения Украины вступить в НАТО, что было продемонстрировано на проходящем в Вильнюсе саммите Альянса, даёт Путину ещё год, чтобы с помощью варварских методов ведения войны попытаться принудить руководство нашей страны самому отказаться от этой идеи. Об этом в эфире 24 канала заявил военный эксперт Роман Свитан.

"Если на военный язык перевести, то нас послали по курсу русского корабля. Или как минимум послали на следующий саммит НАТО, который будет уже в Вашингтоне. А если в действиях как таковых, то Путину дали ещё год, чтобы принудить Украину отказаться от НАТО. Принуждение убийством украинской нации. Вот ему дали ещё целый год – в режиме геноцида, уничтожая украинцев, принудить военно-политическое руководство самим отказаться от НАТО, потому что НАТО это сделать вроде как не комильфо. Потому дают ему такую возможность ещё год "поработать" над украинской нацией", - сказал он.

При этом он добавил, что именно такое решение многие и ожидали, но сейчас намного чётче и яснее стало понятно, что против вступления Украины в НАТО выступают Германия и США. Позицию первой он объяснил финансовыми интересами, а по поводу второй отметил роль политической группы "Клинтон-Байдена-Обамы", которая способствовала сдаче Крыма в 2014 году. Также Свитан уверен, что есть договорённости между финансовыми кругами Германии и России, а также между руководством "клинтоновско-обамовской группы" и верхушкой РФ относительно непринятия Украины в НАТО.

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"Пока Америкой руководит Клинтоновская группа, нас в НАТО не примут. И пока немецкие финансовые группы не отвяжутся от России, не перережут эту пуповину финансового донорства, нас также в НАТО не примут. А это две головы, которые принимают решения в НАТО", - сказал он.

Подтверждением этого он считает то, что западные партнёры отказываются передавать Украине ракеты с большим радиусом действия, чтобы бить ими в том числе по Крымскому мосту и другой логистике, а также другое вооружение, необходимое для наступления.

"Он тем самым говорят: "Вы стойте на месте, пока вы стоите, мы будем давать всё, что вы хотите, но чтобы вы стояли на месте, а не двигались", - сказал он.

Саммит НАТО в Вильнюсе - результаты

Как сообщал УНИАН, 11 и 12 июля в Вильнюсе (Литва) проходит очередной саммит НАТО, в котором участвует и президент Владимир Зеленский, поскольку Украина рассчитывала получить гарантии безопасности, а также решение о членстве нашего государства в Альянсе.

Но каких-либо чётких ответов по поводу вступления или сроков, когда это может произойти, НАТО не дало. При этом лидеры организации согласились убрать требование о выполнении плана действия по членству для Украины, хотя приглашение к членству будет зависеть от воплощения определенных условий. В частности, в неопределённом будущем страны-члены организации должны иметь согласие, чтобы отправить Украине приглашение для получения членства, а сама Украина должна будет соответствовать условиям.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для приобретения членства важны реформы в секторе обороны и безопасности и приведение ВСУ к взаимосовместимости с армиями альянса.

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