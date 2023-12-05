Начато досудебное расследование по факту совершения служебного подлога.

Правоохранители расследуют законность выезда народного депутата Украины за границу. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

При этом не называется фамилия нардепа. В то же время источники УНИАН в правоохранительных органах сообщили, что речь идет о народном депутате Украины, который избирался от ныне запрещенной партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Виталии Борте.

В сообщении сказано, что Генеральным прокурором 27 октября 2023 года внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) и начато досудебное расследование по факту совершения служебного подлога народным депутатом Украины IX созыва (ч. 1 ст. 366 УК Украины).

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В Государственном бюро расследований сообщили, что речь идет о возможном служебном подлоге документов для выезда за границу народным депутатом Украины от запрещенной ОПЗЖ, членом Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета.

"Установлено, что народный депутат в соответствии с распоряжениями председателя Верховной Рады Украины дважды ездил в Венгрию: с 12 по 14 апреля и с 03 по 05 июля 2023 года. В то же время после истечения сроков командировки, он вовремя не возвращался в Украину, а продолжал находиться за границей. В частности, депутат по частным делам посещал Венгрию, Турцию, Соединенные Штаты Америки, Австрийскую Республику, Федеративную Республику Германия, Итальянскую Республику, Французскую Республику", - сообщает ГБР.

В сообщении отмечается, что в уголовном производстве осуществляется проверка информации о внесении народным депутатом Украины в документы о командировке за границу ложных сведений относительно срока, цели и стран командировки.

Как известно, журналисты проекта "Схемы" (Радио Свобода) провели расследование и узнали, что 51 – летний Виталий Борт, избранный от ныне запрещенной "ОПЗЖ", в апреле и в июле 2023 года выезжал за границу в трехдневные служебные командировки по согласованию председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука, но оба раза не возвращался вовремя, а оставался за пределами Украины еще на месяц. При этом отмечается, что в то время в Украине уже действовал запрет для выезда за границу для должностных лиц во время военного положения без надлежащих на то оснований.

"Всего с начала полномасштабного вторжения РФ Виталий Борт восемь раз выезжал за границу, где суммарно провел 207 дней. Из отчетов Борта, который журналисты получили по запросу с аппарата ВР, во время двух командировок в апреле и июле 2023 года он встречался с невъездным в Украину депутатом венгерского парламента – соратником премьер-министра Виктора Орбана", - сообщают "Схемы".

По данным расследования, речь идет о встрече с с венгерским парламентарием Лоринцем Ночо. В 2021 году Государственная миграционная служба запретила Ночо въезд в Украину на три года, а основанием для такого решения стала агитация за политическую партию на Закарпатье во время местных выборов в Украине 2020 года, что прямо запрещается Избирательным кодексом Украины.

По данным источников "Схем", 12 апреля 2023 года Борт покинул страну через КПП "Лужанка" на границе с Венгрией и вернулся тем же маршрутом через месяц – 12 мая 2023 года.

Как сообщили "Схемам" в аппарате Верховной Рады, в этот период Борт находился в командировке в Венгрии, но командировался депутат всего на три дня – с 12 по 14 апреля 2023 года. Таким образом, Борт пробыл за границей на 28 дней больше, чем предполагалось командировкой. За это время депутат пропустил два дня работы в сессионном зале Верховной Рады – 2-го и 3-го мая.

2 июля 2023 года Виталий Борт покинул территорию Украины также через КПП "Лужанка" на границе с Венгрией, а вернулся 30 июля. В аппарате Верховной Рады по запросу "Схем" сообщили, что в июле этого года Борт за согласование председателя парламента имел командировку в Венгрию, но лишь на три дня – с 3-го по 5-е июля.

Выходит, Борт находился за границей на 26 дней больше, чем предполагала командировка, пропустив пять дней работы в сессионном зале Верховной Рады – 13-14 июля и 26-28 июля.

В расследовании "Схем" отмечается, что всего с начала полномасштабного вторжения Виталий Борт восемь раз выезжал за границу, где, в частности, провел 28-дневный новогодний отпуск. Все восемь раз депутат покидал Украину через КПП на границе с Венгрией. За границей с начала вторжения Борт провел 207 дней.

Выезд депутатов за границу

Как сообщал УНИАН, руководство Верховной Рады не предоставило разрешение на зарубежную командировку народного депутата Украины, председателя партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко, потому что он должен был стать инструментом в руках российских спецслужб.

Служба безопасности Украины сообщила, что вместе с разведывательными органами получили информацию о подготовке провокаций на международной арене со стороны российских спецслужб, направленных против Украины, чтобы снизить поддержку иностранных партнеров и попытаться расколоть украинское общество изнутри. Отмечалось, что, по полученным контрразведывательным данным, была запланирована встреча председателя партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко с премьер-министром Виктором Орбаном, который системно выражает антиукраинскую позицию, является "другом Путина" и призывает снять санкции с РФ. В СБУ сообщили, что эту встречу (как и другие "рабочие встречи" отечественных политиков с представителями государств, которые транслируют пророссийские нарративы) РФ планировала использовать в своих ИПСО против Украины.

В СБУ отмечали, что обратились в офис президента, Кабинет министров и Верховную Раду Украины с предложением учесть информацию о планах врага при организации и согласовании зарубежных командировок украинских делегаций.

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