В спецслужбе рассказали о запланированной встрече Порошенко с Орбаном.

Руководство Верховной Рады не предоставило разрешение на зарубежную командировку народного депутата Украины, председателя партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко, потому что он должен был стать инструментом в руках российских спецслужб.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины. В сообщении отмечается, что СБУ и разведывательные органы Украины получили информацию о подготовке провокаций на международной арене со стороны российских спецслужб, направленных против Украины. "Главная цель врага - снизить поддержку иностранных партнеров и попытаться расколоть украинское общество изнутри", - сказано в сообщении.

Отмечается, что, по замыслу спецслужб РФ, проведение широкомасштабной ИПСО должно привести к изменению настроений в странах-партнерах антироссийской коалиции и побудит представителей украинского политикума к провозглашению нарративов о необходимости переговорного процесса с РФ на условиях замораживания войны. Такие заявления специальные службы РФ планировали активно поддержать через пророссийские политические силы иностранных стран. Также предполагалось привлечение к ИПСО отдельных украинских политиков во время их посещения третьих стран.

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"По полученным контрразведывательным данным, именно в этом контексте можно рассматривать информацию о запланированной встрече председателя партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко с премьер-министром Виктором Орбаном, который системно выражает антиукраинскую позицию, является "другом Путина" и призывает снять санкции с РФ. Эту встречу (как и другие "рабочие встречи" отечественных политиков с представителями государств, которые транслируют пророссийские нарративы) РФ планировала использовать в своих ИПСО против Украины", - сообщает СБУ.

При этом отмечает, что обратилась в Офис президента, Кабинет министров и Верховную Раду Украины с предложением учесть информацию о планах врага при организации и согласовании зарубежных командировок украинских делегаций.

"Поэтому руководство Верховной Рады не предоставило разрешение на зарубежную командировку украинскому депутату, который должен был стать инструментом в руках российских спецслужб", - отмечают в СБУ.

В центре внимания Порошенко - новости, которые сегодня стоит знать:

Как сообщал УНИАН, вчера, 1 декабря, пятый президент Украины, а ныне народный депутат Украины Петр Порошенко показал видео, где украинские пограничники отказались выпустить его в зарубежную командировку в Польшу и США.

В то же время работники Государственной пограничной службы Украины отметили, что его командировка отменена Верховной Радой.

Позже сообщалось, что командировка была подписана председателем Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком, а отменена первым заместителем председателя ВР Александром Корниенко. Он отметил, что командировку Порошенко отменил после получения письма с грифом "Для служебного пользования", содержание которого не может разглашать.

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