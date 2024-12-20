НАБУ и САП не спешат расследовать дела, связанные с Корецким, подчеркнул нардеп.

Народный депутат Алексей Гончаренко выразил обеспокоенность из-за масштабных злоупотреблений в государственных предприятиях "Укрнафта" и "Укртатнафта", которые остаются без должного внимания со стороны правоохранительных органов, сообщает УП.

По его словам, схемы, связанные с завышением цен на нефть, выплатами завышенных зарплат топ-менеджерам, манипуляциями с благотворительными средствами и закупкой услуг и товаров по завышенным ценам без тендеров, стали обыденностью для этих предприятий.

Особое внимание Гончаренко обратил на деятельность Сергея Корецкого, руководителя "Укрнафты" и "Укртатнафты", который, по его словам, тратит десятки миллионов в год на пиар.

Видео дня

Так, по данным акта ГАСУ, в 2023 году Корецкий потратил на благотворительную помощь 1,3 млрд грн, а расходы на благотворительность в 2024 году составляют уже примерно 1 млрд грн.

В этой благотворительности, по мнению Гончаренко, и кроется ответ на вопрос, почему детективы НАБУ и другие правоохранительные органы не спешат реагировать на выявленные нарушения.

"Корецкий щедро раздает средства по обращениям государственных структур, но почему-то эти средства идут не на казначейские счета, а на частные благотворительные фонды, связанные с чиновниками. Такая схема позволяет "покупать" лояльность и избегать наказания", - подчеркнул депутат.

Гончаренко также подчеркнул, что НАБУ и САП не спешат расследовать дела, связанные с Корецким. Несмотря на многочисленные публикации в СМИ о его злоупотреблениях, досудебные расследования открываются только под давлением общественности, но и те впоследствии передаются в другие органы:

Такая практика может быть очень эффективным инструментом для "приобретения" в свой карман любого правоохранителя. Особенно, учитывая то, что ГАСУ не спешит проверять наличие документов, подтверждающих целевое использование этих средств, не проводит встречные проверки по этим вопросам и вообще не донимает Корецкого своим контролем в этих вопросах"

Но особый интерес, пишет Гончаренко, вызывает деятельность бывшей руководительницы одного из подразделений НАБУ Елены Кроловецкой, которая теперь работает адвокатом, и по странному стечению обстоятельств, она теперь обслуживает интересы "Укртатнафты", директором которой и является Корецкий. И именно Первое подразделение детективов, которое было подчинено госпоже Кроловецкой, и сделало в свое время вывод о том, что переплата Корецкому 700 тысяч гривен - это не страшно, потому что он пообещал их вернуть.

Теперь, по данным депутата, адвокатское объединение Кроловецкой получает немалые дивиденды, а ее бывшие коллеги из НАБУ продолжают "закрывать глаза" на дела против Корецкого.

Гончаренко призвал НАБУ и другие антикоррупционные органы наконец выполнить свои обязанности и прозрачно расследовать факты, связанные со злоупотреблениями в "Укрнафте" и "Укртатнафте".

"В ситуации, когда страна переживает войну, такая безнаказанность выглядит как предательство национальных интересов", - резюмировал депутат.

Вас также могут заинтересовать новости: