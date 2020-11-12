В суде считают, что разъяснение того, как необходимо применять решение КС, "остановит его произвольное толкование и будет побуждать Национальное агентство по предотвращению коррупции нести ответственность за свои неправомерные действия".

В Конституционном суде Украины считают, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции самоустраняется от выполнения своих полномочий, прикрываясь решением суда.

Читайте такжеКСУ открыл производство из-за нарушения Зеленским карантина в кафеОб этом говорится в сообщении на сайте КСУ.

"Национальное агентство по предотвращению коррупции регулярно публикует информацию о невозможности выполнения своих полномочий, связывая это с решением Конституционного суда от 27.10.2020 года № 13-р/2020. В этот раз отмечается, что решение Конституционного суда усложнило проверку информации в отчетах политических партий. Таким образом, системно прикрываясь решением Конституционного суда, НАПК ежедневно нарушает законодательство в сфере борьбы с коррупцией и самоустраняется от выполнения полномочий", - считают в суде.

В КС отмечают, что "непонимание решения суда или его сознательное неправильное трактование в результате приводит к негативным последствиям в целом".

"Поэтому подчеркиваем, что Конституционный суд по ходатайству участника конституционного производства, который принимал участие в деле, может разъяснить порядок выполнения решения суда. Право на такое ходатайство имеют субъект представления, президент Украины, председатель парламента", - отмечают в суде.

По их мнению, разъяснение того, как необходимо применять решение Конституционного суда, "остановит его произвольное толкование и будет побуждать Национальное агентство по предотвращению коррупции нести ответственность за свои неправомерные действия".

КСУ о НАЗК

Сегодня, 12 ноября, в сообщении на сайтеНАПК было отмечено, что недавнее решение Конституционного суда Украины существенно осложнило процесс анализа финансовых отчетов политических партий.

"Так, Национальное агентство по предотвращению коррупции утратило право направлять запросы о предоставлении информации к предприятиям и физическим лицам, а следовательно, и полноценно верифицировать информацию в отчетах", - говорится в сообщении.

В НАПК объяснили, что до решения КСУ Агентство могло выяснить, соответствуют ли данные в отчетах политических партий их фактическим поступлениям и расходам, в частности, благодаря запросам к предприятиям и физическим лицам.

В Агентстве также отметили, что политические партии ежеквартально направляют в НАПК отчеты об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера, где предоставляют информацию о своей деятельности и ресурсах для ее финансирования. Ранее НАПК имело возможность проверять эту информацию, в частности, с помощью запросов.

"Полноценный анализ этих отчетов является важным элементом предотвращения коррупции, ведь это помогает выявлять различные правонарушения, такие как представление политической партией заведомо недостоверных сведений в отчете. Избирателям это дает возможность понять, ведут ли политические партии честную финансовую политику", - пояснили в НАПК.

В то же время, подчеркнули в Агентстве, из-за решения Конституционного суда от 27.10.2020 № 13-р/2020 работа НАПК "остается заблокированной". "НАПК лишено возможности проводить полные проверки деклараций, составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с коррупцией, осуществлять проверки организации работы по предотвращению коррупции в государственных учреждениях и т.д.", - констатировали в Агентстве.

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Автор: Таня Поляковская