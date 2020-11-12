Президент Владимир Зеленский предлагает прекратить полномочия нынешнего состава Конституционного суда.

Президент Владимир Зеленский имеет законодательные основания для роспуска Конституционного суда Украины после резонансного решения КСУ об отмене ряда антикоррупционных положений украинского законодательства.

Об этом заявил представитель президента в КСУ Федор Вениславский в интервью Радио Свобода.

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"Если немного абстрагироваться и посмотреть всю предыдущую деятельность Конституционного суда Украины по вопросам полномочий президента, есть очень интересное решение КСУ от 8 мая 1997 года (номер, если не ошибаюсь, 8-з). В этом постановлении Конституционный суд Украины сказал, что президент имеет непосредственное право вмешиваться в кризисные ситуации и действовать в соответствии с теми вызовами, которые возникают в государстве и обществе для того, чтобы обеспечить государственный суверенитет, нацбезопасность, общественный порядок и права человека", - отметил Вениславский.

По его мнению, резонансное решение Конституционного суда об отмене ряда антикоррупционных положений украинского законодательства является именно такой кризисной ситуацией, а потому президент Зеленский имеет право распустить КСУ, что и предложил в инициированном им законопроекте.

"Это-совершенно очевидно кризисная ситуация. Совершенно очевидно, что Конституционный суд действовал вопреки интересам государства и общества, чем он фактически зачеркнул свою собственную легитимность. Поэтому президентские действия были абсолютно адекватны. Они продемонстрировали и для общества, и для международных партнеров, что президент является четким сторонником борьбы с коррупцией", - отметил Вениславский.

Он также добавил, что готов будет поддержать инициированный Владимиром Зеленским законопроект, который, в частности, предусматривает роспуск действующего состава КСУ и признании его решения об отмене ряда антикоррупционных положений украинского законодательства "ничтожным".

"Лично я буду готов проголосовать, хотя понимаю, что до меня как до конституционалиста будут вопросы, но я понимаю, что есть некоторые ситуации в государстве, которые нужно решать политико-правовым путем", - пояснил он.

Скандальное решение КСУ по отмене обязательного е-декларирования: что известно

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование. Также КС признал неконституционными положения законов о проверке электронных деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.

Конституционный суд своим решением лишил НАПК доступа к госреестрам, необходимым для проведения спецпроверок деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.

28 октября НАПК закрыло доступ в Единый государственный реестр деклараций. Впрочем, 29 октября вечером Кабинет министров обязал НАПК восстановить публичный доступ в Единый реестр электронных деклараций.

Конституционный суд 28 октября обнародовал текст решения, принятого Большой палатой КС в составе 15 судей.

В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные в злоупотреблениях чиновники уйдут от ответственности.

Зеленский внес в Верховную Раду проект закона, которым предлагает прекратить полномочия всего состава Конституционного суда. В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является "ничтожным (не создающим правовых последствий) как принятое судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов". Зеленский предлагает прекратить полномочия судей КСУ со дня вступления в силу закона, а субъектам назначения судей предлагает безотлагательно начать процедуру конкурсного отбора нового состава суда.

2 ноября в ВР был зарегистрирован законопроект, которым предлагается восстановить нормы об е-декларировании, которые были отменены Конституционным судом. Авторами проекта закона "О возобновлении действия отдельных положений закона "О предотвращении коррупции" и Уголовного кодекса Украины" (№4304) являются Разумков и члены различных фракций парламента, в частности "Европейская солидарность", "Голос" и "Слуга народа".

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Автор: Александр Топчий