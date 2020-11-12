Президент Владимир Зеленский имеет законодательные основания для роспуска Конституционного суда Украины после резонансного решения КСУ об отмене ряда антикоррупционных положений украинского законодательства.
Об этом заявил представитель президента в КСУ Федор Вениславский в интервью Радио Свобода.
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"Если немного абстрагироваться и посмотреть всю предыдущую деятельность Конституционного суда Украины по вопросам полномочий президента, есть очень интересное решение КСУ от 8 мая 1997 года (номер, если не ошибаюсь, 8-з). В этом постановлении Конституционный суд Украины сказал, что президент имеет непосредственное право вмешиваться в кризисные ситуации и действовать в соответствии с теми вызовами, которые возникают в государстве и обществе для того, чтобы обеспечить государственный суверенитет, нацбезопасность, общественный порядок и права человека", - отметил Вениславский.
По его мнению, резонансное решение Конституционного суда об отмене ряда антикоррупционных положений украинского законодательства является именно такой кризисной ситуацией, а потому президент Зеленский имеет право распустить КСУ, что и предложил в инициированном им законопроекте.
"Это-совершенно очевидно кризисная ситуация. Совершенно очевидно, что Конституционный суд действовал вопреки интересам государства и общества, чем он фактически зачеркнул свою собственную легитимность. Поэтому президентские действия были абсолютно адекватны. Они продемонстрировали и для общества, и для международных партнеров, что президент является четким сторонником борьбы с коррупцией", - отметил Вениславский.
Он также добавил, что готов будет поддержать инициированный Владимиром Зеленским законопроект, который, в частности, предусматривает роспуск действующего состава КСУ и признании его решения об отмене ряда антикоррупционных положений украинского законодательства "ничтожным".
"Лично я буду готов проголосовать, хотя понимаю, что до меня как до конституционалиста будут вопросы, но я понимаю, что есть некоторые ситуации в государстве, которые нужно решать политико-правовым путем", - пояснил он.
Скандальное решение КСУ по отмене обязательного е-декларирования: что известно
- 27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование. Также КС признал неконституционными положения законов о проверке электронных деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.
- Конституционный суд своим решением лишил НАПК доступа к госреестрам, необходимым для проведения спецпроверок деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.
- 28 октября НАПК закрыло доступ в Единый государственный реестр деклараций. Впрочем, 29 октября вечером Кабинет министров обязал НАПК восстановить публичный доступ в Единый реестр электронных деклараций.
- Конституционный суд 28 октября обнародовал текст решения, принятого Большой палатой КС в составе 15 судей.
- В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные в злоупотреблениях чиновники уйдут от ответственности.
- Зеленский внес в Верховную Раду проект закона, которым предлагает прекратить полномочия всего состава Конституционного суда. В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является "ничтожным (не создающим правовых последствий) как принятое судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов". Зеленский предлагает прекратить полномочия судей КСУ со дня вступления в силу закона, а субъектам назначения судей предлагает безотлагательно начать процедуру конкурсного отбора нового состава суда.
- 2 ноября в ВР был зарегистрирован законопроект, которым предлагается восстановить нормы об е-декларировании, которые были отменены Конституционным судом. Авторами проекта закона "О возобновлении действия отдельных положений закона "О предотвращении коррупции" и Уголовного кодекса Украины" (№4304) являются Разумков и члены различных фракций парламента, в частности "Европейская солидарность", "Голос" и "Слуга народа".
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