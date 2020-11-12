Предлагается, что директора НАБУ должен назначать президент с согласия Верховной Рады.

В партии "Слуга народа" подготовили изменения в Конституцию о праве президента назначать директора НАБУ.

Об этом в интервью Радио Свобода рассказал представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский.

"Наша политическая сила подготовила законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины, где мы, учитывая этот вывод (сомнительный вывод, но должны его учитывать) Конституционного суда, предполагаем, что директора НАБУ должен назначать президент по согласию Верховной Рады и прямо в Конституции предполагаем, что кандидаты на должность директора НАБУ должны избираться на открытом и прозрачном конкурсе", - рассказал он.

По словам Вениславского, для того, чтобы этот законопроект внесли на рассмотрение в Верховную Раду, надо собрать 150 подписей народных депутатов, но пока их еще не хватает.

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"Сейчас собрано, если я не ошибаюсь, около 120 подписей и процесс идет. Я думаю, что на следующей пленарной неделе (17-20 ноября - ред.) мы закончим: соберем все подписи и внесем этот законопроект", - отметил он.

Решение Конституционного суда по НАБУ: что известно

КСУ признал неконституционными отдельные положения закона о НАБУ 16 сентября.

28 августа КСУ обнародовал решение, которым признал неконституционным указ о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины.

9 июля Конституционный суд Украины начал рассмотрение дела о конституционности указа президента о назначении Сытника на должность директора НАБУ.

Производство было открыто по конституционному представлению 51 народного депутата о конституционности указа президента от 16 апреля 2015 года о назначении Сытника директором НАБУ.

Авторы ходатайства считают, что тогдашний президент Украины Петр Порошенко, назначив Сытника директором НАБУ, вышел за пределы своих конституционных полномочий и нарушил установленный частью 4 статьи 5 Конституции запрет на узурпацию государственной власти.

Также они считают, что издание указа противоречит положениям части 2 статьи 6, части 2 статьи 8, части 2 статьи 19, пункта 31 части 1 статьи 106 Конституции, где содержится исчерпывающий перечень полномочий президента Украины.

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Автор: Александр Топчий