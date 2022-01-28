По словам президента, если украинцы объединены народом, армией и стабильной властью в государстве, то "риски по эскалации со стороны России будут очень уменьшаться".

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что наибольший риск не удержать государство - это дестабилизация внутри Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время встречи с представителями иностранных СМИ, которая транслировалась на странице в Facebook.

Отвечая на вопрос относительно вызовов внутренней политики в Украине и события вокруг экс-президента Украины Петра Порошенко, Зеленский отметил: "Самый большой риск для Украины и самый большой риск для суверенитета нашего государства, и здесь мы едины, скажу вам откровенно, со всеми партнерами (это мнение всех: Европейского Союза, Соединенных Штатов, Великобритании, стран НАТО)... Я не могу говорить о конкретике, о некоторых деталях этой тематике, но она очень важна: что наибольший риск не удержать государство - это дестабилизация внутри нашего государства. Это самая слабая ситуация может быть для Украины".

Читайте такжеПрезидент о борьбе с олигархами: "Это приоритет номер три"Он отметил, что экономика в этом вопросе - лишь один из факторов.

"Единство власти, доверие к президенту Украины, доверие к президенту действующего и понимание других политиков, что они либо бывшие президенты, или будущие, но точно не действующие. Именно это понимание, мудрое, честное и законное делает наше государство объединенным и сильным. И если мы объединены народом, объединены армией и объединены стабильной властью в государстве, риски по эскалации со стороны России будут очень уменьшаться", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что "неконтролируемые ситуации внутри государства о законности, о работе правоохранительных органов, относительно спокойствия на улице может привести к эскалации".

"Это самый высокий уровень вероятного плана, когда могут быть введены те или иные действия со стороны соседнего государства. Поэтому то, что вы видите, - это один из рисков. Он вызван политической деятельностью некоторых представителей политических кругов, политических элит нашей страны, которые занимаются своей политикой, своим личным пиаром... Я не видел беспорядков на наших улицах, больших беспорядков нет", - отметил глава государства.

В то же время, отметил он, необходимо обращать внимание, что и когда происходит в стране. "Например, нет какого-то человека в государстве, он поехал отдыхать, - и на улицах Украины спокойствие. Возвращается человек - пришли люди в Офис президента или заблокировали парламент. И все равно, идет ли сейчас борьба с COVID-19 и надо срочно проголосовать какие - то дополнительные деньги для сдерживания COVID-19, и тому подобное - все равно этим людям... Им все равно, что происходит: война - война - окей, разберемся, бизнес - бизнес. Но они занимаются ежедневно конъюктурными вещами, шагами и расколом нашего государства", - сказал Зеленский.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал цинизмом приглашение главы МИД России Сергея Лаврова встретиться в Москве или в других городах России.

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