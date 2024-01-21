По словам президента, существует немало нюансов выборов во время войны, в частности в вопросе голосования на оккупированных территориях.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов провести выборы во время военного положения, но есть условие.

Как сообщил президент в интервью британскому телеканалу Channel 4 News, выборы состоятся, если удастся преодолеть те препятствия, которые мешают голосованию в условиях войны.

"Вот вам мой ответ: если бы я мог сделать это завтра, я бы сделал это завтра... Нам надо изменить обстоятельства и закон", - сказал он, комментируя вероятность проведения выборов.

Также Зеленский добавил, что выборы президента откладываются не по его прихоти, а по требованию закона. Украинское законодательство запрещает не президенту проводить выборы, а всем институтам в целом. Кроме того, остается вопрос о том, как проводить выборы на оккупированных территориях.

"Даже если это можно было сделать, что делать с оккупированными территориями? И как провести выборы, если у нас более 6 млн человек за рубежом, а формата онлайн-выборов, к сожалению, нет", – сказал Зеленский.

Выборы в Украине: это стоит знать

Выборы в Украине должны были состояться весной 2024 года. Однако из-за российского вторжения было введено военное положение, и проводить выборы нельзя по закону. Дискуссии о том, состоится ли голосование, ведутся уже не один месяц.

В частности, секретарь СНБО Алексей Данилов отмечал, что Украина как государство должно обеспечить право голосования каждому гражданину, что невозможно сделать во время такой активной фазы войны, ведь тысячи украинских граждан сейчас на фронте.

В ноябре 2023 года лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в следующем году "не будет никаких выборов".

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