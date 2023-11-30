Депутаты подписали соответствующий меморандум.

Выборы в Украине проведут только после завершения военного положения. К такому соглашению пришли в середине ноября все политические силы, представленные в Верховной Раде Украины.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады. Договоренность между парламентариями была достигнута на встрече в формате "Диалогов Жана Моне" для мира и демократии. Она состоялась 10-12 ноября на Закарпатье.

"Мы пришли к соглашению, что будущие свободные и честные национальные выборы (парламентские, президентские) проводятся после завершения войны и завершения действия военного положения со временем, достаточным для подготовки проведения выборов (не менее 6 месяцев после окончания военного положения)", – сказано в выводах, обнародованных по результатам встречи.

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Также отмечается, что предстоящие общенациональные выборы будут иметь огромное значение для демократических перспектив Украины. Поэтому депутаты убеждены, что они должны быть проведены с соблюдением международных стандартов.

"Однако мы также осознаем, что в результате войны и ее последствий проведение выборов будет связано с уникальными вызовами, которые потребуют широкого политического консенсуса для их успешного решения. Поэтому в рамках следующего Диалога Жана Моне мы продолжим наш обмен мнениями о принципах, которые могут стать краеугольными камнями будущих выборов в Украине", – сказано в документе.

Под текстом, изложенным в выводах, стоят подписи представителей ряда политчиеских сил Верховной Рады Украины – в частности, Давида Арахамии от фракции "Слуга народа", Юлии Тимошенко от "Батькивщины", Ирины Геращенко как сопредседателя фракции "Евросолидарность", Александры Устиновой от "Голоса" и т.д.

Выборы в Украине: это стоит знать

Выборы в Украине должны были состояться весной 2024 года. Однако из-за российского вторжения было объявлено военное положение, и проводить выборы нельзя по закону. Дискуссии относительно того, состоится ли голосование, ведутся уже не один месяц.

В частности, секретарь СНБО Алексей Данилов отмечал, что Украина как государство должна обеспечить право голосования каждому гражданину, что невозможно сделать во время такой активной фазы войны, ведь тысячи украинских граждан сейчас на фронте.

В ноябре 2023 года лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заяви, что в следующем году "не будет никаких выборов".

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