Переговоры проходят в узком кругу.

Президент Украины Владимир Зеленский начал встречу с Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляєн и Высоким представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

Об этом сообщается на сайте Президента Украины.

Сейчас проходят переговоры в узком кругу, после чего президент и представители ЕС сделают заявления для украинских и иностранных СМИ и ответят на их вопросы.

Известно, что председатель Еврокомиссии отправилась в Киев в ночь на пятницу, 8 апреля, из польского Пшемысля, расположенного примерно в 13 километрах от границы с Украиной.

Ранее Жозеп Боррель заявил, что Россия пока не заинтересована в переговорах о прекращении огня в Украине, поскольку ее армия не достигла своих целей.

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