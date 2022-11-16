Закон о санкциях устанавливает сжатые сроки для рассмотрения вопроса о конфискации.

На девятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину Министерство юстиции подало иск о взыскании в доход государства активов бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Как говорится на сайте министерства, это второй иск по новому механизму, предусмотренному законом "О санкциях".

Конфискация предусмотрена законом Украины "О санкциях", имеет исключительный характер и может применяться только во время действия военного положения к лицам, которые в значительной степени способствовали вооруженной агрессии против Украины.

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"Минюстом проведена кропотливая работа, чтобы выявить недвижимое имущество, транспортные средства, корпоративные права, прямо или косвенно принадлежащие Виктору Януковичу, и собрать достаточную и безоговорочную информацию, которая стала основанием для обращения в суд с заявлением о применении санкций по взысканию в доход государства найденных активов. Теперь все усилия направлены на обеспечение должного представительства государства в суде и на результат, по которому на активы Виктора Януковича будет обращено взыскание", – говорится в сообщении.

Закон о санкциях устанавливает сжатые сроки для рассмотрения конфискации: 10 дней – в суде первой инстанции и 5 дней – в апелляционной. Поэтому решение по Януковичу должно быть уже в декабре.

Дело против Януковича:

В ночь на 22 февраля 2014 года экс-президент Украины Виктор Янукович во время Революции Достоинства сбежал из Киева и перестал выходить на связь.

Верховная Рада 22 февраля 2014 года приняла постановление о самоустранении Януковича от президентских обязанностей и назначила внеочередные выборы президента.

В январе 2019 года Оболонский районный суд Киева приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении Россией войны против Украины.

В августе Совет ЕС ввел новые санкции в отношении Януковича и его сына Александра в связи с российской войной против Украины.

14 сентября 2022 года Евросоюз снял часть санкций с Януковича.

12 октября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций в отношении экс-президента Виктора Януковича, бизнесмена Сергея Курченко, российского олигарха Олега Дерипаски и экс-министра обороны Павла Лебедева.

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