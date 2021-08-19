Политтехнолог отметил, что НАБУ - это "кот, который не ловит мышей".

Национальное антикоррупционное бюро Украины не выполняет функции органа по борьбе с коррупцией, обслуживает интересы иностранных государств и не имеет смысла для налогоплательщиков.

Как сообщает "Капитал", об этом заявил руководитель центра "Третий сектор", политтехнолог Андрей Золотарев.

"Если целью была имитация, то с этой задачей Артем Сытник (директор НАБУ, - Ред. справился. Как и очень многие другие проекты, курируемые нашими западными друзьями, НАБУ по своей сути является имитационным. Это если говорить о борьбе с коррупцией. Но вот в плане интриг, в плане контроля за украинской политической и деловой элитой, здесь у НАБУ безусловно результаты есть", — отметил он.

Сегодня, 19 августа, у Артема Сытника День рождения. В связи с этим политолог предлагает переименовать НАБУ.

"В честь Дня рождения директора НАБУ можно переименовать в Бюро соглядатайства и контроля. Это было бы, скажем так, адекватное деятельности данной институции название", — пошутил эксперт.

При этом он не возлагает вину в провале работу НАБУ только на Артема Сытника. Причина, по мнению Золотарева, в изначальной неэффективности подобных структур.

"Понятно, что Сытник "плоть от плоти" той системы, с которой он призван бороться — "пчелы против меда". С другой стороны, Афганистан наглядно показал, насколько в принципе эффективны те структуры, которые создаются под западным кураторством. Это, по большей части, просто большой аттракцион по распилу грантовых и бюджетных средств", — отметил он.

НАБУ обходится налогоплательщикам в серьезную сумму. При этом Бюро не окупает свою деятельность и в таком виде не имеет смысла для налогоплательщиков, добавляет эксперт.

"Эффективность НАБУ можно объективно оценить так же, как и любой проект — считаем количество средств, потраченных на его содержание, администрирование, и тот результат, который он приносит. Тратится на них примерно миллиард гривен в год, а возвращается куда меньшая сумма. Поэтому, НАБУ - это кот, который не ловит мышей, если смотреть с точки зрения налогоплательщика", — отмечает политолог.

Напомним, 16 апреля 2015 года Артем Сытник вступил в должность руководителя НАБУ, став первым директором Бюро.

28 августа 2020 года Конституционный суд Украины признал неконституционным указ президента Петра Порошенко (от 16 апреля 2015 № 218/2015) о назначении Артёма Сытника директором НАБУ. Тем не менее, Сытник отказался уходить в отставку и продолжает руководить данным органом.

Автор: Григорий Бондарь