"Голос" поддерживает введение военного положения на территории Луганской и Донецкой областей.

Сегодня на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины будет обсуждаться возможность введения военного или чрезвычайного положения.

Об этом сказала народный депутат Украины Кира Рудык (фракция "Голос") в комментарии журналистам. Она отметила, что заседание состоится в 10:30, но по другим данным в 10:00.

По ее словам, на СНБО "будет обсуждаться введение военного или чрезвычайного положения и в каких областях". "В зависимости от решения СНБО парламент будет принимать свои решения", - сказала Рудык.

Она сообщила, что фракция "Голос" поддерживает введение военного положения на территории Луганской и Донецкой областей. "Сейчас мы видим, что в ближайшее время все-таки будет введено чрезвычайное положение на этих территориях, потому что это дает меньше шансов для Путина показать, что именно Украина готовится к войне", - отметила Рудык.

Как пишет Украинская правда в Telegram Off the records, ЧС могут ввести либо в приграничных областях, либо по всей территории страны.

Депутаты готовятся сегодня голосовать за решение СНБО о введении чрезвычайного положения.

Угроза полномасштабного вторжения России

У границ Украины все еще находится почти 200 тысяч российских военных. Согласно данным СМИ, их количество в течение последних недель только увеличилось вопреки заявлениям МО РФ о якобы отводе сил к местам постоянной дислокации.

Кроме того, в последние недели заметно обострилась ситуация на Донбассе. Провокации со стороны наемников Кремля участились после заявления Путина о признании "ЛДНР".

РФ уже официально согласовала использование регулярной армии за рубежом, то есть нескрываемую переброску войск РФ в ОРДЛО.

22 февраля Путин уточнил, что признает "ЛДНР" в пределах Донецкой и Луганской областей, что может быть сигналом готовности россиян к силовому захвату подконтрольных Украине территорий.

В свою очередь, американский лидер Джо Байден, комментируя последние новости вокруг российско-украинского кризиса, отметил, что Вашингтон до сих пор верит в полномасштабную атаку РФ против Украины.

Президент США отметил, что "российские силы сохраняют силы в Беларуси для атаки на Украину с севера, включая военную авиацию и наступательные ракетные системы".

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