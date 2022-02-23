Собеседник издания не сомневается, что СНБО введет эти санкции.

Совет по нацбезопасности и обороне планирует ввести санкции против российских депутатов, которые голосовали за признание "ЛДНР", после соответствующего обращения нардепов Верховной Рады.

Об этом пишет LIGA.net со ссылкой на собеседника в руководстве фракции Слуга народа.

Ожидается, что в среду, 23 февраля, парламентарии примут обращение к СНБО с просьбой ввести такие санкции против российских чиновников.

По словам собеседника издания, речь идет о депутатах нелегитимной Госдумы и сенаторах Совфеда РФ, которые голосовали за признание своих наемников на Донбассе, а также против членов Совета безопасности РФ, принимавших участие в заседании 21 февраля.

Собеседник не сомневается, что СНБО введет эти санкции.

Как писал УНИАН, заседание СНБО запланировано на 10:00 сегодняшнего утра. Последнее заседание созвал президент Владимир Зеленский после заявлений, прозвучавших на заседании Совбеза РФ.

В разговоре с журналистами 22 февраля председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подтвердил, что на повестке дня ближайшего заседания парламента – санкции против россиян.

Признание россиянами "ЛДНР"

Накануне российские депутаты единогласно поддержали предложение президента РФ Владимира Путина признать легитимность "ЛДНР". Этому следовала ратификация ряда документов по "сотрудничеству" с марионеточными правительствами, в частности – общей обороной.

Вечером, 22 февраля, Путин поручил ввести войска на оккупированный Донбасс. На вопрос, как далеко может зайти российская армия, Путин ответил: "Предсказывать какую-то конкретную канву возможных действий вообще невозможно. Это зависит от конкретной ситуации, которая складывается на месте. На земле, что называется".

По его словам, РФ признала "ЛДНР" в пределах Донецкой и Луганской областей, что может быть сигналом готовности россиян к силовому захвату подконтрольных Украине территорий.

Вместе с тем российский президент усилил свое давление на Украину и Запад, заявив, что Киев должен отказаться от вступления в НАТО и "демилитаризоваться".

В Украине на уступки России не идут. Ряд стран мира и организаций осудили решение РФ легитимизировать своих наемников, многие государства ввели против причастных к этому лиц санкции.

В то же время в случае дальнейшего вторжения Россию ждут следующие пакеты ограничений.

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