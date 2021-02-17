Ранее на Банковой намекнули на принятие "жестких решений" на заседании СНБО в связи с угрозой национальной безопасности.

На заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) 19 февраля, часть вопросов которого рассмотрят в закрытом режиме, могут вынести и введение санкций непосредственно против кума Путина Виктора Медведчука.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники, близкие к СНБО.

При этом вопрос "на стадии обсуждения", в повестке дня его нет.

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Речь идет о наложении санкций на работу компании "Прикарпатзападтранс", которая эксплуатирует связанный с Медведчуком участок нефтепровода "Самара-Западное направление".

"Обсуждается возможность введения санкций и в отношении других бизнес-цепочек, которые могут быть связаны с Медведчуком", - проинформировал собеседник.

Будущее заседание СНБО: что известно

12 февраля президент Владимир Зеленский поручил секретарю СНБО Алексею Данилову подготовить проведение заседания Совбеза 19 февраля в помещении Офиса президента. Часть вопросов рассмотрят в закрытом режиме.

На следующий день, 13 февраля, на Банковой намекнули на принятие "жестких решений" в связи с угрозой национальной безопасности.

"Очевидно также, что, к большому сожалению, в период до 2019 года украинцы наглядно видели, что необходимые решения для защиты национальной безопасности, которые давно назрели, по политическим соображениям откладывались. Отсутствие тогда достаточной политической воли заложило под основы нашей государственности много мин замедленного действия, которые и требуют сегодня системного противодействия", - говорилось в сообщении ОП.

Что было раньше

2 февраля СНБО принял решение о введении санкций против нардепа Тараса Козака и телеканалов кума Путина Виктора Медведчука "112 Украина", NewsOne, ZIK. В тот же день Зеленский ввел в действие это решение.

Вещание этих телеканалов прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля. В то же время эти телеканалы продолжают вещание на платформе YouTube.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов подчеркнул, что решение ввести санкции против этих телеканалов не касается вопроса свободы слова, а направлено на борьбу с информационным терроризмом против Украины. Позже он добавил, что и против других телеканалов, в случае наличия доказательств работы на врага, будут введены санкции.

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Автор: УНИАН