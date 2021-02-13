12 февраля Зеленский поручил секретарю СНБО Алексею Данилову подготовить проведение заседания 19 февраля.

В Офисе президента прокомментировали инициированное главой государства заседание Совета национальной безопасности, которое пройдет в полузакрытом режиме 19 февраля.

Об этом говорится в сообщении ОП в Telegram.

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"Угрозы национальной безопасности государства, которые должны быть устранены, требуют обязательных жестких решений в пределах, определенных Конституцией Украины и действующим законодательством", – информируют на Банковой.

У Зеленского уточняют, что общество "должно видеть государство, которое абсолютно точно знает современные риски и умеет на них реагировать".

"Очевидно также, что, к большому сожалению, в период до 2019 года украинцы наглядно видели, что необходимые решения для защиты национальной безопасности, которые давно назрели, по политическим соображениям откладывались. Отсутствие тогда достаточной политической воли заложило под основы нашей государственности много мин замедленного действия, которые и требуют сегодня системного противодействия", – отмечается в сообщении.

На Банковой отметили, что для Зеленского безусловным приоритетом является выполнение конституционного долга Президента по обеспечению национальной безопасности государства.

12 февраля президент Владимир Зеленский поручил секретарю СНБО Алексею Данилову подготовить проведение заседания Совбеза 19 февраля в помещении Офиса президента.

Что было раньше

2 февраля СНБО принял решение о введении санкций против нардепа Тараса Козака и телеканалов кума Путина Виктора Медведчука "112 Украина", NewsOne, ZIK. В тот же день Зеленский ввел в действие это решение.

Вещание этих телеканалов прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля. В то же время эти телеканалы продолжают вещание на платформе YouTube.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов подчеркнул, что решение ввести санкции против этих телеканалов не касается вопроса свободы слова, а направлено на борьбу с информационным терроризмом против Украины. Позже он добавил, что и против других телеканалов, в случае наличия доказательств работы на врага, будут введены санкции.

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Автор: УНИАН