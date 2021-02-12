Заседание пройдет 19 февраля на Банковой.

Президент Владимир Зеленский инициировал заседание Совета национальной безопасности и обороны. Часть вопросов рассмотрят в закрытом режиме.

Об этом говорится в сообщении СНБО.

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Заседание пройдет 19 февраля на Банковой.

"Президент Украины Владимир Зеленский поручил Секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов начать подготовку заседания СНБО, которое должно состояться 19 февраля в помещении Офиса Президента Украины на улице Банковой, 11. На заседании планируется обсудить комплекс вопросов, часть из которых будет рассмотрена в закрытом режиме", – говорится в сообщении.

Что было раньше

2 февраля СНБО принял решение о введении санкций против нардепа Тараса Козака и телеканалов кума Путина Виктора Медведчука "112 Украина", NewsOne, ZIK. В тот же день Зеленский ввел в действие это решение.

Вещание этих телеканалов прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля. В то же время эти телеканалы продолжают вещание на платформе YouTube.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов подчеркнул, что решение ввести санкции против этих телеканалов не касается вопроса свободы слова, а направлено на борьбу с информационным терроризмом против Украины. Позже он добавил, что и против других телеканалов, в случае наличия доказательств работы на врага, будут введены санкции.

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Автор: УНИАН