Основным вопросом будут политические обязательства НАТО перед Украиной.

Министр иностранных дел Габриелюс Ландсбергис заявляет, что поддержка Украины оружием на саммите НАТО обсуждаться не будет. Как сообщает LRT, об этом он заявил журналистам в Сейме.

"НАТО пока не нашло консенсуса за более чем год войны, как снабжать Украину оружием. Или ЕС будет обеспечивать ее через Европейскую программу мира, либо государства будут поддерживать ее на двусторонней основе. Поэтому разговора о поддержке Украины оружием в формате НАТО не будет", — заявил Ландсбергис журналистам в Сейме в четверг.

Он отметил, что основным вопросом будут политические обязательства НАТО перед Украиной.

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"Возможно будут какие-то другие обязательства, но я их пока не вижу, поэтому одна из основных дискуссий — это политическое направление, то есть то, что политически НАТО может взять на себя обязательства перед Украиной", — сказал глава МИД Литвы.

Саммит НАТО в Вильнюсе и ожидания Украины

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что от июльского саммита украинская власть ожидает четких сроков вступления, иначе Украине нечего делать на этом мероприятии. Также 21 июня глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина рассчитывает получить от НАТО приглашение присоединиться с "открытой датой".

В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на саммите в июле НАТО не будет официально приглашать Украину стать страной-членом.

А канцлер Германии Олаф Шольц пообещал Украине долгосрочные гарантии безопасности вместо ускоренного вступления в НАТО.

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