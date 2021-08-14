Участники акции не захотели пройти проверку на наличие опасных предметов и "спровоцировали столкновения с силами правопорядка".

Возле Офиса президента во время организованной "Национальным корпусом" акции протеста произошли столкновения, из-за которых пострадали 7 правоохранителей.

Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел со ссылкой на представителя МВД Артема Шевченко.

По его словам, участники акции протеста на Банковой не захотели пройти проверку на наличие опасных предметов перед допуском к ОП и "спровоцировали столкновения с силами правопорядка". Он добавил, что полиция и НГУ были вынуждены применить полицейские меры принуждения, в частности спецсредства.

Читайте такжеВ Киеве сегодня избирают меру пресечения членам Нацкорпуса: полиция окружила вход в суд (видео)"В результате столкновения 7 полицейских получили ожоги глаз, несколько нацгвардейцев получили травмы. Сейчас ситуация спокойная. МВД Украины призывает всех участников акции соблюдать порядок и протестовать мирно", — подчеркнул Шевченко.

Как сообщает "Радио Свобода", активисты принесли шины и жгли файеры, а полиция применила слезоточивый газ.

Акция организована рядом общественных организаций, в частности "Национальным корпусом". С площади под Офисом президента участники акции двинулись к дому, в котором живет президент Владимир Зеленский.

Как уже сообщал УНИАН, в прошлом месяце в центре Киева прокатились сразу четыре акции протеста в один день — выступали обманутые вкладчики банка "Аркада", противники сноса МАФов, частные предприниматели и противники застроек в Киеве.

Автор: Станислав Кожемякин