С утра в центре Киева возле здания городской государственной администрации (КГГА) проходит сразу четыре митинга.
Как говорится в сюжете ТСН, среди протестующих – обманутые вкладчики банка "Аркада".
Они требуют восстановить строительство жилых комплексов, "замороженных" из-за банкротства банка.
Как пишет Telegram-канал Рavlovskynews, кроме вкладчиков, на акции протеста собрались выступающие против сноса МАФов, частные предприниматели и противники застроек в Киеве. Между участниками акций произошла потасовка.
"Как раз последние и поспорили, быть строительству или нет. Часть людей выступает за постройку реабилитационного центра для участников АТО, а другие против подобных строительств", – говорится в сообщении.
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