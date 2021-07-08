Среди протестующих есть обманутые вкладчики банка "Аркада".

С утра в центре Киева возле здания городской государственной администрации (КГГА) проходит сразу четыре митинга.

Как говорится в сюжете ТСН, среди протестующих – обманутые вкладчики банка "Аркада".

Они требуют восстановить строительство жилых комплексов, "замороженных" из-за банкротства банка.

Как пишет Telegram-канал Рavlovskynews, кроме вкладчиков, на акции протеста собрались выступающие против сноса МАФов, частные предприниматели и противники застроек в Киеве. Между участниками акций произошла потасовка.

"Как раз последние и поспорили, быть строительству или нет. Часть людей выступает за постройку реабилитационного центра для участников АТО, а другие против подобных строительств", – говорится в сообщении.

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Автор: Катерина Шварц