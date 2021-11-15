По словам Бутусова, Алексей Порошенко в 2014 году действительно был на Донбассе, однако вдали от окруженного россиянами Иловайска.

Петр Порошенко, будучи президентом, летом 2014 года сообщил ложную информацию о том, что его сын якобы воюет под Иловайском. Это произошло в конце августа, когда украинские войска там находились в окружении регулярной российской армии.

Об этом рассказал журналист и военный эксперт Юрий Бутусов в интервью Дмитрию Гордону.

"Я в присутствии большого числа людей сказал: "Петр Алексеевич, ситуация там критическая. Сил для деблокады нет. Надо спасать людей, нужен приказ на выход. Ночью сегодня еще не поздно, можно выйти. Потом русские перекроют". Петр Алексеевич сказал, что они будут держать позиции, что мы собрали последний резерв, чтобы выбить врага с позиций вокруг Иловайска. Сказал, что сделает все возможное, чтобы деблокировать силы, и произнес такую фразу: "Мой сын под Иловайском", - сообщил Бутусов.

По его словам, вскоре оказалось, что Алексей Порошенко действительно находился в Донецкой области, однако вдали от Иловайска.

Читайте такжеМатериалы уголовного производства по Иловайску рассекретят – Венедиктова"Его сын был в районе Краматорска в этот момент, вне кольца окружения", - уточнил журналист.

На вопрос Гордона, блеснула ли в глазах Порошенко слеза, Бутусов ответил: "Мне показалось, что блеснула".

Отметим, в 2014 году Алексей Порошенко, будучи нардепом, рассказывал, что в зону боевых действий он поехал добровольцем, а также был вынужден сменить фамилию, чтобы не подвергать опасности людей вокруг него.

Иловайская трагедия

В конце августа 2014 года после ожесточенных боев бойцы сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области. Российские военные обстреляли коридор, по которому по договоренности должны были выходить украинские бойцы.

По официальным данным, вокруг Иловайска и в самом городе погибли 366 украинских бойцов, около 450 получили ранения, 300 попали в плен.

Автор: Виолетта Орлова