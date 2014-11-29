Сын Порошенко впервые рассказал о службе в зоне АТО (видео)

Сын президента Украины и народный депутат Алексей Порошенко, который воевал в зоне АТО, впервые поделился подробностями поездки на Восток страны, говорится в "Світському житті".

По словам Порошенко-младшего, в зону боевых действий он поехал добровольцем. Кроме того, мужчина должен был сменить фамилию, чтобы не подвергать опасности людей вокруг него.

"Я туда поехал добровольцем. Я сам по этому поводу написал заявление. Конечно, были такие моменты, к примеру, что я поехал туда под другой фамилией. Фамилия моя там была Анисенко. Хорошая украинская фамилия. Взял такую, какую мне дали", - пояснил Алексей.

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Он также рассказал, что его батальон базировался под Краматорском.

"Я не являюсь профессиональным военным, я не какой-то там коммандос, который лазил по передовой. Я был в минометном подразделении, у нас действительно было напряжение. Это артиллерийское подразделение. Мы там и стреляли, и помогали другим нашим воевать", - добавил сын президента.

Напомним, сын Порошенко признался, что испытывает на себе предвзятое отношение из-за своих родственных связей. Алексей Порошенко попросил не сравнивать его с Януковичем-младшим