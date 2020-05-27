"За кулисами откачивали": Москаль рассказал о своем состоянии после инцидента в прямом эфире

Политик сообщил, что уже находится дома.

Бывший глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль сообщил о своем состоянии после того, как ему стало плохо в прямом эфире одного из телеканалов.

Читайте такжеМоскаль пос в отставку с должности главы Закарпатской ОГАКомментарий политика опубликовал журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале.

«Это у меня давление резко упало. У меня обычно повышенное давление, а сейчас из-за перепадов температуры давление резко упало. У меня в таких случаях и ноги как будто ватные, хожу как пьяный. Эти дни что-то ужасное с погодой делается. Меняется трижды в день, а я же метеозависимый очень. Сейчас все хорошо, я дома. Там уже не так много до конца эфира оставалось. Минут 7-10. За кулисами меня откачивали медики, а в студию как раз заходил Медведчук. То я ему говорю: Виктор Владимирович, вот было бы кино, если бы я умер в эфире вашего канала», – передал слова Москаля журналист.

Ранее УНИАН сообщал, что инцидент произошел сегодня, 27 мая.

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