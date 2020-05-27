Москалю стало плохо в прямом эфире (видео)
18:32, 27 мая 2020Политика
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Москалю стало плохо в эфире одного из телеканалов.
Москаль инсульт - экс-губернатору стало плохо в прямом эфире: видео / Скриншот
Бывшему председателю Закарпатской ОГА Геннадию Москалю стало плохо в эфире одного из телеканалов.
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Лицо экс-чиновника начало подергиваться после вопроса ведущей, согласился бы он возглавить какую-то область, и он склонился над трибуной. На следующий вопрос Москаль не ответил.
После этого ведущий шоу пояснил, что гостю стало плохо. Эфир перебили сюжетом.
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Как сообщал УНИАН, в апреле 2019 года Москаль подал в отставку. В своем заявлении губернатор просил прекратить срок его отпуска и освободить от нынешней должности.
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