16 июля Рада назначила Монастырского министром внутренних дел Украины.

Глава политической фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что испытывает "большую надежду" по отношению к новому министру внутренних дел Денису Монастырскому.

Об этом он рассказал в эфире Украина-24.

Арахамия напомнил о "непростом комитете", который возглавлял до своего назначения в правительство Монастырский: "в топ 5 самых сложных комитетов входит комитет Рады по правоохранительной деятельности".

"У Монастырского есть интересные концепции, которые он хочет воплотить. Но сегодня он мне сказал, что решил условно на месяц исчезнуть из инфополя, чтобы провести аудит того, что есть, и наработки. И выйти через месяц с пресс-конференцией, где он всем расскажет, чем будет заниматься, чтобы мы как парламент могли его контролировать", – пояснил Арахамия.

Читайте такжеАрахамия подтвердил кадровые изменения в Кабмине осенью: оставим интригойПеред этим Давид Арахамия допустил возвращение Арсена Авакова в Кабмин осенью, в частности на должность вице-премьера.

13 июля Арсен Аваков подал заявление об отставке с поста главы МВД. Он возглавлял министерство с начала 2014 года.

15 июля Верховная Рада одобрила отставку Авакова с должности министра внутренних дел.

Президент Владимир Зеленский предложил на пост министра внутренних дел кандидатуру народного депутата от "Слуги народа", главы Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского.

16 июля Рада назначила Монастырского министром внутренних дел Украины.

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Автор: Яна Ставская