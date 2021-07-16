15 июля Верховная Рада одобрила отставку Авакова с должности министра внутренних дел.

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков может осенью вернуться в правительство.

Об этом заявил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия в эфире телеканала Украина 24, передает НВ.

"Есть предложение - осенью, когда начнется новый политический сезон, увидеть его (Арсена Авакова - ред.) в какой-то ипостаси в команде… Это будет по договоренности сторон решаться в сентябре", — сказал народный депутат.

По словам Арахамии, в правительстве много должностей, "у нас есть три-четыре вице-премьера - это тоже опция". Он уточнил, что Авакову пока не предлагали занять такой пост.

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13 июля Арсен Аваков подал заявление об отставке с должности главы МВД. Он возглавлял министерство с начала 2014 года.

15 июля Верховная Рада одобрила отставку Авакова с должности министра внутренних дел.

Президент Владимир Зеленский предложил на пост министра внутренних дел кандидатуру народного депутата от "Слуги народа", главы Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского.

16 июля Рада назначила народного депутата от "Слуги народа", председателя Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского министром внутренних дел Украины.

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Автор: Денис Прядко