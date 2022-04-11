РФ может совершить провокации в Приднестровье, чтобы обвинить Украину в агрессии против соседнего государства.

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины не исключают проведения российской армией провокационных действий на территории Приднестровья (оккупированной россиянами части Молдовы).

Об этом сообщается в оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 6:00.

"Не исключается проведение вооруженными силами Российской Федерации провокационных действий на территории Приднестровского региона Республики Молдова с целью обвинения Украины в агрессии против соседнего государства", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля в Генштабе ВСУ заявили, что российские войска в Приднестровье (оккупированная россиянами территория Молдовы) проводят передислокацию, что в будущем может представлять угрозу Украине.

В Генштабе ВСУ не исключали использования территории Приднестровья для поддержки наступления на Южнобугском направлении.

Кроме того, в Приднестровье лиц, имеющих российское гражданство, агитируют участвовать в боевых действиях в Украине.

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