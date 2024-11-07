В МИД не считают нужным придавать больший вес чьим-то мнениям, которые распространяются в медиа.

В Министерстве иностранных дел Украины отказались комментировать статью The Wall Street Journal, в которой изложен возможный "мирный план Трампа", поскольку это лишь "чьи-то мысли", а не "официальная позиция" следующего президента США. Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление сделал на брифинге спикер МИД Георгий Тихий.

Спикер сказал, что не будет спекулировать на тему, может ли власть Украины или не может обсуждать такую информацию.

"Мы не видим никакой причины и ценности в обсуждении моментов, которые распространяются в медиа. Они не представляют настоящую официальную позицию или предложения. Это лишь чьи-то мнения, распространяемые в медиа. Мы не видим смысла придавать им больше веса и значения, чем они имеют", - сказал Тихий.

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Статья WSJ о "плане Трампа"

Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что один из вариантов "мирного плана" Дональда Трампа по завершению войны в Украине может касаться требования к Украине отказаться от вступления в НАТО сроком минимум на 20 лет. В обмен на это США продолжат поставлять Украине оружие для сдерживания будущего российского нападения. К тому же, предлагается заморозить линию фронта без возвращения Украине территорий, а Россия и Украина должны будут согласиться на демилитаризованную зону.

В то же время, советник президента Украины Дмитрий Литвин подчеркнул, что настоящие планы президента Украины Владимира Зеленского и победителя президентской гонки в США Дональда Трампа в газетах не анонсируются.

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