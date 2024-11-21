Это означало бы оставить миллионы людей в руках агрессора, что приведет к геноциду, пыткам и угнетению, отметил глава МИД.

Киев "не пойдет ни на какие соглашения с Москвой в обмен на территории", заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время слушания в Конгрессе США, передает "Голос Америки". По его словам, не может быть альтернативы "миру через силу".

"Украина не примет никаких предложений, которые предусматривают компромисс относительно нашего суверенитета или территориальной целостности. Мы не примем никаких инициатив, разработанных без нашего участия... Мы не примем соглашений "земля в обмен на мир", - заявил Сибига.

Глава украинского МИД подчеркнул, что это означало бы оставить миллионы людей в руках агрессора, что приведет к геноциду, пыткам и угнетению. По его убеждению, вознаграждение России территориальными достижениями не восстановит мир, а спровоцирует дальнейшую агрессию.

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"Это умиротворение, а не мир. Умиротворение никогда не работало в прошлом и не сработает сейчас", - заявил Сибига.

Отдельно во время заседания обсудили обострение ядерной риторики России и потенциальные последствия неспособности мира остановить агрессию Кремля.

"Обновленная ядерная доктрина России и риторика по применению ядерного оружия - ничто иное, как шантаж", - заявил Сибига.

Мирные переговоры - последние новости

Как писал CNN, мирное соглашение между Украиной и РФ при посредничестве Дональда Трампа может предусматривать отказ Киева от претензий на Крым в обмен на возвращение части оккупированных территорий на востоке.

В то же время обозреватель NYT Меган К. Стак отмечала, что вопрос вопроса судьбы оккупированных Россией территорий будет не самым сложным в переговорах. Украина хочет получить немедленное приглашение вступить в НАТО, и это может стать действительно "неразрешимой" проблемой, которая сорвет переговоры, отмечает она.

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