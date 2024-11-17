Вопрос судьбы оккупированных Россией территорий будет даже не самым сложным.

Новый президент Дональд Трамп пообещал быстро положить конец войне в Украине, а его сторонники заявляли, что Украина должна уступить захваченные земли России и отказаться от своих просьб о вступлении в НАТО в обмен на мир, а также призывали к скорейшим переговорам.

При этом, как пишет Мэган К. Стак для The New York Times, посадить за стол переговоров Украину и Россию - это только начало, и вопрос судьбы оккупированных Россией территорий будет даже не самым сложным.

"В конце концов, лидер любой страны может представить это как временные потери или приобретения, которые позже будут отменены с помощью дипломатии или даже силы. Президент Владимир Зеленский долгое время настаивал на том, что Украина будет бороться до тех пор, пока каждый клочок земли не будет освобожден от российской оккупации, но в последнее время он стал звучать более реалистично или, по крайней мере, смирился", - пишет она.

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В то же время Украина усиленно добивается международных гарантий безопасности на случай будущих российских нападений, и это может стать по-настоящему неразрешимой проблемой, считает обозреватель.

Украина хочет восстановить и укрепить свои вооруженные силы, и с этой частью не должно возникнуть проблем, однако также получить немедленное приглашение вступить в НАТО.

"По этому пункту переговоры могут сорваться. Путин потребовал, чтобы в качестве условия мира Украина обязалась оставаться внеблоковой и безъядерной. Джей Ди Вэнс также предложил Украине взять на себя обязательства по нейтралитету и отказаться от своих амбиций в НАТО. Даже президент Байден - который, как утверждается, является величайшим защитником Украины - заявил, что не поддержит "украинизацию НАТО", - пишет Стак.

Как отмечает Стак, в вопросе вступления в НАТО Запад оставил Украину в "неприемлемом геополитическом тупике" - страна не получила защиты от НАТО - только последствия того, что Путин разгневался на возможность вступления Украины в Альянс.

"Америка не спасет Украину. Может быть, нам нужно, чтобы Трамп — наглый и беспринципный — наконец сказал это вслух и действовал соответственно", - отмечает она.

Мирный план Трампа

Как писал CNN, мирное соглашение между Украиной и РФ при посредничестве Дональда Трампа может предусматривать отказ Киева от претензий на Крым в обмен на возвращение части остальных оккупированных территорий.

""Россия сохранит Крым, который она захватила в 2014 году, а Украина получит обратно часть территорий на востоке Украины, которые Россия захватила. Взамен Украина не вступает в НАТО, но получает гарантии безопасности от США, такие как Япония", - говорится в публикации.

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