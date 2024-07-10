По данным СМИ, Малюська уже некоторое время назад написал заявление об отставке.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина может возглавить Министерство юстиции вместо Дениса Малюськи.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в команде президент Владимира Зеленского.

По данным издания, действующий министр юстиции Денис Малюська уже некоторое время назад написал заявление об отставке, но без даты.

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Как утверждают собеседники УП, Стефанишину планируют назначить вице-премьером по евроинтеграции и министром юстиции.

Также до сих пор рассматривается вариант не менять премьера, а ограничиться заменой, то есть назначением министров в критические министерства.

"Потенциальных изменений в Кабмине настолько много, что даже без смены Шмыгаля их достаточно, чтобы говорить о глобальной перезагрузке правительства", - отметили источники.

Следует отметить, что Стефанишина назначена на должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции 4 июня 2020 года. Малюська назначен министром юстиции 4 марта 2020 года.

Свириденко может заменить Шмыгаля - что известно

Ранее СМИ со ссылкой на информированные источники в команде главы государства писали, что президент Владимир Зеленский "устал" от действующего премьер-министра Дениса Шмыгаля и вероятно рассматривает возможность его замены на другого человека.

Другой "высокопоставленный" представитель команды президента утверждал, что за последние два месяца есть уже "второе мероприятие на увольнение Шмыгаля".

Источники заявляли, что потенциальным кандидатом на смену Шмыгалю является министр экономики Юлия Свириденко, которая также занимает должность первого вице-премьера, то есть является первым заместителем главы правительства.

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