В сети распространяется фейковая информация о невозможности получить государственные услуги без военного билета.

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что сообщения о перечне конкретных государственных услуг, которые якобы невозможно получить без военно-учетного документа, являются фейковыми. Он призвал украинцев не верить такой информации.

"В Telegram-каналах со ссылкой на меня разгоняют фейк с перечнем конкретных услуг, которые якобы будут невозможны без военно-учетного документа (включая услуги нотариусов или ЗАГСов). Это классический фейк и ИПСО", - отметил политик на своей странице в Facebook.

По его словам, отдельные услуги являются ограниченными, однако другие не будут ограничиваться по спискам, которые опубликовали и придумали Telegram-каналы.

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"Не ведитесь и следите за нормативно-правовыми актами. Какая-то эра дезинформации наступила, одни опровержения/объяснения пишу. Особенно понравился тезис что без военного билета не будет предоставляться международная правовая помощь. Думаю все беглецы от уголовного преследования оценят", - добавил Малюська.

Админуслуги в Украине - последние новости

Ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что в приложении "Дія" вскоре появится услуга электронного бронирования для работников предприятий.

"Через несколько недель будет запущен функционал е-бронирования. Вы знаете, как мы за него боролись, чтобы он был автоматический", - сообщил министр.

Также стало известно, что граждане Украины теперь не будут платить за роуминг в ЕС. Соответствующий закон подписал президент Владимир Зеленский. Благодаря закону украинцы смогут на постоянной основе пользоваться домашними тарифами мобильной связи на территории государств-членов ЕС и не платить дополнительные средства за услуги роуминга.

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